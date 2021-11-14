Bakam Kurum açıkladı: Depozito uygulamasının ayrıntıları belli oldu

14 Kasım 2021 Pazar, 09:52

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito uygulamasının 2022 Ocak ayında başlayacağını, Haziran 2022'de de fiilen uygulamaya geçileceğini belirterek, ilk etapta metal, cam ve plastik ürünlerin sisteme dahil edileceğini bildirdi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bakan Kurum, "Sıfır Atık projemiz çatısı altında depozito uygulamasını da inşallah 2022 yılı ocak ayı itibarıyla uygulamaya geçireceğiz. İlk önce metal cam ve pet şişelerin, bu ürünlerin sisteme dahil edilmesi için çalışmalarımızı başlattık. 2022 haziran ayında da vatandaşlarımız artık bu geri dönüştürebileceğimiz cam, metal ve pet, plastik atıkları depozito sistemi çerçevesinde, bizim iade noktalarımıza götürecekler ve orada depozito ücretlerini almak suretiyle üretime, istihdama, geri dönüşme katkı sağlayacaklar" dedi.

Sıfır Atık Projesi'ne başladıklarında geri dönüşüm oranının yüzde 13,4 olduğunu ve şu an yüzde 22,4'e yükseldiğini dile getiren Kurum, "Atıkların dönüşümü çerçevesinde yapılan her proje 15 ila 40 arasında yeni istihdam yaratıyor ve bu anlayışla tüm ülkemizde Sıfır Atık Projesi'ni yaygınlaştıracağız ve depozito uygulamasına da 2022 ocak ayı ile başlayıp haziran ayında da fiilen uygulamaya geçmiş olacağız" ifadelerini kullandı.