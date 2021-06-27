1 Ocak 2022'den itibaren, ambalajlı ürünler depozito yönetim sistemi kapsamına alınacak
Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "1 Ocak 2022 itibarıyla uygulanmaya başlayacak depozito sistemi ile içecekler öncelikli olmak üzere belirlenecek diğer ambalajlı ürünler depozito yönetim sistemi kapsamına alınacak" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Ambalaj Atıklarının Yönetimi Mevzuatı'nın yenilendiğini belirtti.
Kurum, "1 Ocak 2022 itibarıyla uygulanmaya başlayacak depozito sistemi ile içecekler öncelikli olmak üzere belirlenecek diğer ambalajlı ürünler depozito yönetim sistemi kapsamına alınacak" dedi.
Kurum, çevrenin korunması ve koruma çalışmalarının geliştirilmesi ana amacı ile düzenlenen yeni mevzuatın hayırlı olmasını dileyerek, şu ifadeleri kullandı:
"Yeni yönetmelik ile tüm ambalaj atıkları Sıfır Atık Yönetmeliği hükümleri esas alınarak sıfır atık yönetim sistemi dâhilinde toplanacak, geri kazanılabilir nitelikli ambalaj atıkları düzenli depolama tesislerine gönderilemeyecek. Yönetmelik ile ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetiminden sorumlu kişi veya kuruluşlar, bunların çevreye zararlı olabilecek etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla ve atık yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi hususunda sorumlu olacak.
Ambalajın ve ambalaj atığının üretiminden tasarımına, pazarlanmasından dağıtımına, yeniden kullanıma alınmasından geri kazanımına kadar tüm süreçlerde temiz ürün ve teknolojiler geliştirilerek çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önleme faaliyetleri uygulanacak. 1 Ocak 2022 itibarıyla uygulanmaya başlayacak depozito sistemi ile içecekler öncelikli olmak üzere belirlenecek diğer ambalajlı ürünler depozito yönetim sistemi kapsamına alınacak."
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