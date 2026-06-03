Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı'ndaki 9 Türk gemisine ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı'na (AA) açıklama yaparak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Uraloğlu, Modern Hicaz Demir Yolu ile ilgili, "Suud tarafıyla görüşüyoruz. İlk etapta Suudi Arabistan'a, oradan Hürmüz Boğazı'na kadar gitmeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı.

"KALAN UÇAĞIMIZ YOK"

Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda bulunan 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi olduğunu ve gemileri takip ettiklerini belirtti. Uraloğlu, Ortadoğu ve Körfez bölgesinde ise uçak kalmadığını kaydetti.

Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok. İran hariç bütün Körfez ülkelerine hava yolu trafiği açık" şeklinde konuştu.

ASKERİ HAVALİMANI AÇILIŞI

Uraloğlu ayrıca Ankara Etimesgut'taki askeri havalimanının 15 Haziran'da açılışının gerçekleştirileceğini belirtti. Uraloğlu, "Etimesgut'taki askeri havalimanını modern terminaliyle sil baştan yapıyoruz, 15 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızla açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.