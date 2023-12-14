Bakan açıkladı: Genel af çıkacak mı? Mahkumlara af ne zaman çıkacak?

Yayınlanma: 14.12.2023 - 11:39

Güncelleme: 14.12.2023 - 11:39

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ocak ayında yeni yargı paketinin detaylarının açıklanacağını duyurdu. Peki, Genel af çıkacak mmı? Mahkumlara af ne zaman çıkacak?

MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?

8. Yargı Paketi’ne ilişkin çalışmalar devam ediyor Yeni yargı paketinde mahkumlara af veya infaz düzenlemesine ilişkin bir madde bulunduğuna ilişkin resmi açıklama bulunmuyor.

KADINLARA SOYADI KULLANMA HAKKI

Değişikliklerin en dikkat çeken maddelerinden biri de evlenen kadınların soyadı kullanma hakkı.

Mevcut durumda iki soyadı kullanabilen kadınlara, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla soyadı değişikliği yapmama, yani sadece evlilik öncesindeki soyadını kullanma hakkı tanınacak.

ADLİ PARA CEZALARINDA YENİ LİMİT

Adli para cezalarında ön ödemenin taban limiti ise 30 liradan 100 liraya yükselecek ve üst sınır 500 lira olacak.

Hapis cezasının para cezasına çevrilmesindeki miktar, 100 lira ile 500 lira arasındaki bir rakamın gün ile çarpımıyla belirlenecek.

HAPİS CEZASI İNFAZI DEĞİŞİYOR

İnfaz süresine göre, yatarı bulunmayan mahkumiyetlerde de artık hapis cezası olacak.

Suçlu, 1 ay hapis cezası almış olsa bile cezasının en az yüzde 40'nı yani 12 gününü cezaevinde geçirmesi gerekecek.

Böylece denetimli serbestlik, 1 yıl uygulanmak yerine cezayla ortantılı olacak.

YENİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yeni Yargı Paketi'nin ocak ayında açıklanacağını duyurmuştu. Önemli değişiklikler içeren düzenlemenin kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması bekleniyor.