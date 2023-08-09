Bakan açıkladı: ‘İstanbul için özel bir yasa çıkarmayı hesaplıyoruz’

Yayınlanma: 09.08.2023 - 17:18

Güncelleme: 09.08.2023 - 17:18

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisinde gerçekleştirilen 'Medya Buluşması'nda gazete ve televizyonların temsilcileriyle bir araya geldi.

“DÜŞÜNÜLEN DEPREMİN ALTINDAN KALKABİLMEK ÇOK MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR”

İstanbul'a yönelik özel bir yasa çıkarmayı hesapladıklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şu ana kadar 11 yıldır devam eden İstanbul'daki kentsel dönüşüm içinde ne tür engellerle karşılaştıysak onları bertaraf edecek, işi hızlandıracak tedbirleri alarak bu yasayı da çıkarmak istiyoruz. Bakanlığımız liderliğinde başlayan toplantılara İstanbul'da tüm belediyeleri davet ettik. Bir, ikisi hariç 39 ilçede hepsi geliyor. İstanbul'da bu işe katkıda bulunmak isteyen kim varsa gelsin, orada söylesin ve yol haritasını netleştirelim diyoruz. Sonra da gerekirse İstanbul için özel bir yasa çıkartıp bir an önce başlayalım. Düşünülen depremin altından kalkabilmek çok mümkün gözükmüyor. Bu yüzden bizim hızlı davranmamız gerekiyor. Gerekirse bu konuda hızlı adımlar atarak, meclis çalışma döneminde değilse bile meclisi başka işler için değil, sırf bu iş için davet ederiz" ifadesini kullandı.

Özhaseki, "İstanbul için kentsel dönüşümde vatandaşı teşvik edici, zorlayıcı hükümlülükler mi getirmeyi planlıyorsunuz. Bu yasanın çerçevesi ne olacak" şeklindeki soruya ise, "Eskiden bir binanın değişimi için yüzde 100 muvafakat gerekiyordu, daha sonraki dönemde bu 3'te 2'ye kadar düştü. Fakat bina içerisinde itiraz edenler yerine göre engeller oluşturdu. 3'te 2 sağlasanız bile iş başına geçtiğinizde yasa sizi uzunca bir güzergaha sokuyor. Orada karar alıp bir an önce işe başlayamıyorsunuz" yanıtını verdi.