Elazığ'da depremden sonra boşaltılan hasarlı binanın çatısında yangın çıktı!
6 Şubat depremlerinden sonra boşaltılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı aktarıldı.
Elazığ'da Kültür Mahallesi Ferah Sokak'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenip, ağır hasar aldığı gerekçesiyle boşaltılan 4 katlı binanın çatısında, sabah saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
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