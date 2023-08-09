Elazığ'da depremden sonra boşaltılan hasarlı binanın çatısında yangın çıktı!

6 Şubat depremlerinden sonra boşaltılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 09.08.2023 - 13:09
Elazığ'da depremden sonra boşaltılan hasarlı binanın çatısında yangın çıktı!
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Elazığ'da Kültür Mahallesi Ferah Sokak'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenip, ağır hasar aldığı gerekçesiyle boşaltılan 4 katlı binanın çatısında, sabah saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.


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