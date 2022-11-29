Bakan Akar Fransa Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefonda görüştü

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2022 Salı, 18:16
Bakan Akar Fransa Savunma Bakanı ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Lecornu, telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.



Hulusi Akar fransa Sebastien Lecornu

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