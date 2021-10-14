Bakan Akar'dan Suriye'ye 'harekat' mesajı

14 Ekim 2021 Perşembe, 11:24

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Milli Savunma Üniversitesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı açılış törenine katıldı, MSÜ'nün idari ve askeri yönetim kadrosuyla askeri ve akademik eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantılarda konuşan Akar, "Aldığımız raporlarla anlık takip ediyoruz. Hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi, yeri ve zamanı geldiğinde aynı şekilde yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Herhangi bir şekilde taviz, mücadeleden vazgeçmek gibi bir şey asla söz konusu değil. Asil milletimizin hakkını, hukukunun her bir zerresini korumak bizim boynumuzun borcu. Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BU İŞLER ONLARI AŞAR'

Suriye'nin kuzeyine ilişkin ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatları hatırlatan Akar, şunları söyledi:

"Türkiye olarak biz mutabakatlarda üzerimize düşen ne varsa bunları ciddiye alıyor ve dikkatle uyguluyoruz. Oradaki sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Aynı şekilde Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta iyi komşuluk ilişkileri içinde, uluslararası hukuk çerçevesinde bize düşen ne varsa bunları yapıyoruz. Biz barıştan, diyalogdan, konuşma, görüşmeden yanayız. Diğer taraftan da hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz."

Doğu Akdeniz'de son dönemdeki gelişmelere de değinen Akar, şu açıklamalarda bulundu:

"Avrupa'daki bazı ülkeler boyunu ve gücünü aşan bir şekilde Doğu Akdeniz'de rol kapmaya çalışıyor. Bu işler onları aşar. Bunlarla bir yere varılamayacağını bilmeleri lazım. NATO bir savunma örgütü. Burada müttefikler varken bunun içindekilerin ayrıca ittifaklar yapması hem AB’nin savunma gücünü hem de NATO'yu bölecek. Bunu görüyorlar. Fakat bazı ülkeler egolarından veyahut başındakilerin siyasi ihtirasları nedeniyle bunlara dikkat etmiyor hem NATO hem AB'ye zarar veriyor hem de tüm Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atıyorlar."

'TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Akar, Türkiye'nin tüm komşularının sınırlarına ve egemenlik haklarına saygılı olduğunu belirterek, "Diğer taraftan da ülkemizi korumak bizim boynumuzun borcu. Orada teröristler varsa eğer siz de onlara herhangi bir işlem yapamıyorsanız biz yapmak zorundayız. İnşallah 40 yıldan beri devam eden bu terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmakta kararlıyız. Diğer taraftan siz binlerce kilometreden bizim güneyimize gelecek, bazı eylemlerin güvenliğinizi tehdit ettiğini söyleyeceksiniz, biz sınırlarımızın dibindeki oluşumlara bigane kalacağız. Böyle bir şey düşünülemez. Orada herhangi bir şekilde terör koridoru oluşturulmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Onu yapmaya çalışan PKK/YPG'li teröristleri kazdıkları çukurlara gömdük" açıklamalarında bulundu.