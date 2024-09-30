Bakan Yerlikaya açıkladı... İstanbul’da 'Kuyu-30' operasyonu: İşyerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyeleri yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen "Kuyu-30" operasyonunda işyerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 23 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Sultangazi, Eyüpsultan, Bakırköy, Bağcılar ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen "Kuyu-30" operasyonlarında kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, işyeri kurşunlanması, ikamet kurşunlanması, rüşvet, tehdit, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edilen 23 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Şüphelilerin, söz konusu ilçelerde farklı tarihlerde silahlı çatışmada olay yerinde bulunan bir şahsın yaralanması ve bir şahsın öldürülmesi, rüşvet, iş yerine silahlı saldırı ve iş yerine el bombalı saldırı gibi eylemlerde bulundukları tespit edildi.
Yerlikaya, operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 çelik yelek ve muhtelif miktarda esrar ve metamfetamin ele geçirildiğini aktardı.
İstanbul’da iş yerlerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 2??3?? şüpheli yakalandı??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 30, 2024
Sultangazi, Eyüpsultan, Bakırköy, Bağcılar ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen “KUYU-30” operasyonlarında;
??Kasten Öldürme,
??Kasten Öldürmeye Teşebbüs,
??Kasten Yaralama,
??İşyeri… pic.twitter.com/i5MyBONmI3
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