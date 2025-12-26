Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: 81 ilde binlerce litre sahte alkol ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ve polis tarafından son bir haftadır düzenlenen operasyonları sanal medya hesabından duyurdu.

LİTRELERCE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Buna göre; yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda 91 bin 384 litre sahte/kaçak içki ele geçirildi, 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Yerlikaya, "Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.