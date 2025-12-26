Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: 81 ilde binlerce litre sahte alkol ele geçirildi!

Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: 81 ilde binlerce litre sahte alkol ele geçirildi!

26.12.2025 09:17:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: 81 ilde binlerce litre sahte alkol ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde sahte içki imal ve satışına yönelik operasyonlarda 91 bin 384 litre sahte/kaçak içki ele geçirildiğini, 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ve polis tarafından son bir haftadır düzenlenen operasyonları sanal medya hesabından duyurdu.

LİTRELERCE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Buna göre; yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda 91 bin 384 litre sahte/kaçak içki ele geçirildi, 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Yerlikaya, "Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. 

İlgili Konular: #Operasyon #Sahte alkol #Ali Yerlikaya