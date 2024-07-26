Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... 'Siberağ-2' operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ ve Bingöl merkezli olarak 41 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen “Siberağ-2” operasyonlarında 82 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Aksaray, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Konya, Mardin, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta çevrimiçi çocuk müstehcenliğine yönelik operasyonlar düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlar sonucu NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi) ve Child Protection System (Çocuk Koruma Sistemi) gibi uluslararası bağımsız kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalar sonucu "çevrimiçi çocuk müstehcenliği" suçunu işlediği tespit edilen 80 şüpheli yakalandı.
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