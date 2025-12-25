FETÖ'nün 'kamu yapılanması'na yönelik soruşturmada yeni gelişme!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.12.2025 08:52:00
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içinde faaliyet gösteren bazı şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı.

Soruşturma kapsamında, operasyonel hat aracılığıyla oluşturulan haberleşme ağında irtibatlarının bulunduğu, örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık olarak örgüt mensuplarıyla iletişim kurdukları ve bir kısmı hakkında örgütsel eylemlere ilişkin beyanların bulunduğu 20 şüpheli tespit edildi.

Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarında görevli 14'ü ihraç, 5'i halen görevde ve 1'i sivil 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

