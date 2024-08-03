Şanlıurfa'da 'atıcı evi' operasyonu: 4 gözaltı
Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik Şanlıurfa’da gerçekleştirilen atıcı evi operasyonunda 4 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp Ankara, Manisa, İzmir, Konya, Hakkari ve Balıkesir’de 8 vatandaşı 3 milyon 541 bin 69 TL dolandıran şahısları yakalamak için çalışma yaptı.
Yaklaşık 1 ay süren teknik takip sonucu 7 ekipten oluşan 30 polis ile Akçakale ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 4 zanlıyı suçta kullandıkları dijital materyalleri yok etmeye çalışırken yakalandı.
Şahısların kaldığı evlerde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 8 adet sim kart, 1 adet flaş bellek, 1 adet SD kart ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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