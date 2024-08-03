Şanlıurfa'da 'atıcı evi' operasyonu: 4 gözaltı

Yayınlanma: 03.08.2024 - 14:38

Güncelleme: 03.08.2024 - 14:39

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp Ankara, Manisa, İzmir, Konya, Hakkari ve Balıkesir’de 8 vatandaşı 3 milyon 541 bin 69 TL dolandıran şahısları yakalamak için çalışma yaptı.

Yaklaşık 1 ay süren teknik takip sonucu 7 ekipten oluşan 30 polis ile Akçakale ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 4 zanlıyı suçta kullandıkları dijital materyalleri yok etmeye çalışırken yakalandı.

Şahısların kaldığı evlerde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 8 adet sim kart, 1 adet flaş bellek, 1 adet SD kart ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.