Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 3 ilde operasyon, 39 gözaltı!
Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kahramanlar-29 Operasyonu' kapsamında bölücü terör örgütü mensubu 39 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadele kapsamında İstanbul, Diyarbakır ve Bolu'da eşzamanlı 'Kahramanlar-29 Operasyonu' yapıldığını belirtti.
Buna göre; il emniyet müdürlüklerince İstanbul'da 40, Diyarbakır'ın Silvan ve Yenişehir ilçelerinde 2, Bolu'da 1 adreste düzenlenen operasyonda 39 şüpheli yakalandı.
Bölücü terör örgütü tarafından eylem yapmak için görevlendirilen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabancalar, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Milletimizin duaları sizinle. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.
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