Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 3 ilde operasyon, 39 gözaltı!

Yayınlanma: 24.11.2023 - 17:08

Güncelleme: 24.11.2023 - 17:08

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadele kapsamında İstanbul, Diyarbakır ve Bolu'da eşzamanlı 'Kahramanlar-29 Operasyonu' yapıldığını belirtti.

Buna göre; il emniyet müdürlüklerince İstanbul'da 40, Diyarbakır'ın Silvan ve Yenişehir ilçelerinde 2, Bolu'da 1 adreste düzenlenen operasyonda 39 şüpheli yakalandı.

Bölücü terör örgütü tarafından eylem yapmak için görevlendirilen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabancalar, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Milletimizin duaları sizinle. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.