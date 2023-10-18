Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 208 uyuşturucu taciri yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 31 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Narkogüç” operasyonunda 208 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 14:58
Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 208 uyuşturucu taciri yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunun detaylarını paylaştı.

Yetlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Zehir tacirlerine yönelik 31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 208 şüpheli yakalandı."


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