Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 208 uyuşturucu taciri yakalandı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 31 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Narkogüç” operasyonunda 208 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunun detaylarını paylaştı.
Yetlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Zehir tacirlerine yönelik 31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 208 şüpheli yakalandı."
ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 18, 2023
3??1?? İLİMİZDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN “NARKOGÜÇ” OPERASYONUNDA 2??0??8?? ŞÜPHELİ YAKALANDI??
ZEHİR TACİRLERİNE HAYATI ZEHREDEDEĞİZ??
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüklerimizce 3??1??… pic.twitter.com/gJIMuwDGI7
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