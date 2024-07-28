Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... Trafik denetimi: Yüzbinlerce sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 18-25 Temmuz'da 2 milyon 464 bin 204 aracın denetlendiğini, 423 bin 69 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 28.07.2024 - 08:15
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... Trafik denetimi: Yüzbinlerce sürücüye işlem yapıldı
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen, 18-25 Temmuz'daki denetlemelere ilişkin bilgi verdi.

Denetimlerde 2 milyon 464 bin 204 aracın denetlendiği bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 118 bin 349, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 796, emniyet kemeri kullanmayan 19 bin 246, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 703 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 391 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 423 bin 69 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."


İlgili Haberler

Bakan Yerlikaya duyurdu... Siirt'te 'GÜRZ-2' operasyonu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu... Siirt'te 'GÜRZ-2' operasyonu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... 'Siberağ-2' operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı

Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... 'Siberağ-2' operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı
Yerlikaya'dan Iğdır İl Emniyet Müdürü için açıklama: 'Münferit bir olaydır, gereğini yaparım'

Yerlikaya'dan Iğdır İl Emniyet Müdürü için açıklama: 'Münferit bir olaydır, gereğini yaparım'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler