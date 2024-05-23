Diyarbakır'da 'piston' operasyonu: 6 gözaltı

Diyarbakır’da gasp, yaralama ve kurşunlama olayına karışan 6 şüpheli, "piston" adlı operasyonla yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 09:10
Diyarbakır'da 'piston' operasyonu: 6 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Yunus Timi ekipleri, kentte gasp, yaralama ve kurşunlama olaylarına karışan şahısları yakalamak için ’piston’ adı verilen operasyon gerçekleştirdi. Yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, operasyonda yakaladığı şüphelilerin sahte kimlikle araç kiraladığını tespit edip, 3 ayrı aracı konum bilgisinden yakaladı. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinlerle yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Oluşturulan dijital arşiv ile yapılan operasyonda 13 yıl nitelikli yağma suçundan aranması olan bir şüpheli ile C.Ö. isimli bir şüpheli yakalandı. C.Ö.’nün aracında 1 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Öte yandan, yunus polisleri 1 ay içerisinde 45 ruhsatsız tabanca, 76 aranan şüpheli, 98 narkotik suçundan kişi yakalandı. Şüphelilerden 18’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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