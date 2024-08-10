Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 'Narkoçelik-31' operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen Narkoçelik-31 operasyonlarında 91 zanlının yakalandığını ve 1 ton 47 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 10.08.2024 - 08:00
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 'Narkoçelik-31' operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

Bakan Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, 253 ekip ve 996 personel ile Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Aydın, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara olmak üzere 26 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 91 şüpheliden 55'i tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer zanlıların işlemleri devam ediyor.

Aramalarda 1 ton 47 kilogram uyuşturucu, 8 milyon 249 bin kök Hint keneviri ve kök skunk ile 21 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

"ÜLKEMİZİ ZEHİR TACİRLERİNDEN TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.


Ali Yerlikaya haberleri Operasyon haberleri

İlgili Haberler

Ali Yerlikaya 'transit rota olmaktan çıktık' dedi: Adresini güncellemeyen Suriyeli sayısını açıkladı

Ali Yerlikaya 'transit rota olmaktan çıktık' dedi: Adresini güncellemeyen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 12 ilde terör operasyonu: 76 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 12 ilde terör operasyonu: 76 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Bakan Yerlikaya tarihleri karıştırdı: Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 10 yıl önce şehit olan Pilot Yüzbaşı Topel'in harekata katıldığını belirtti

Bakan Yerlikaya tarihleri karıştırdı: Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 10 yıl önce şehit olan Pilot Yüzbaşı Topel'in harekata katıldığını belirtti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler