Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 'Narkoçelik-31' operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen Narkoçelik-31 operasyonlarında 91 zanlının yakalandığını ve 1 ton 47 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.
Bakan Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, 253 ekip ve 996 personel ile Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Aydın, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara olmak üzere 26 ilde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 91 şüpheliden 55'i tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer zanlıların işlemleri devam ediyor.
Aramalarda 1 ton 47 kilogram uyuşturucu, 8 milyon 249 bin kök Hint keneviri ve kök skunk ile 21 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
"ÜLKEMİZİ ZEHİR TACİRLERİNDEN TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"
Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
2??6?? İlde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-31” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 10, 2024
1?? Ton 4??7?? Kg uyuşturucu madde,
8?? Milyon 2??4??9?? bin adet kök kenevir ve kök skunk ile
2??1?? bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi?… pic.twitter.com/iUCYScbELy
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