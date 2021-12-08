Bakan Bilgin'den 'asgari ücrette vergi' açıklaması: Herkes yükümlüdür
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan’ın asgari ücretin vergiden muaf olup olmayacağına ilişkin sorusuna, “Anayasa’mıza göre herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür” diye yanıt verdi.
Vedat Bilgin, Garo Paylan’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kendisine yönelttiği soruları yazılı olarak yanıtladı.
“HERKES MALİ GÜCÜNE GÖRE VERGİ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR”
Paylan, komisyon görüşmeleri sırasında, 17 milyon işçinin 10 milyonun asgari ücret ve civarında maaş aldığını, asgari ücretin ortalama ücret olduğu ve vergi dışı bırakılması durumunun olup olmadığını sordu. Bilgin, “2002 yılında asgari ücretle çalışan uzun vade sigorta primi ödenen zorunlu sigortalı sayısının oranı yüzde 49,9 iken 2021 yılı ağustos ayı itibarıyla işçilerimizin yüzde 37'si SGK'ya asgari ücretten bildirilmiştir” bilgisini verdi.
Bilgin, asgari ücretin vergiden muaf tutulmamasını ise “Anayasa’mıza göre herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Bununla birlikte, ‘asgari geçim indirimi’ uygulaması ile medeni duruma ve çocuk sayısına göre değişiklik göstermek üzere asgari geçimini sağlayacak kısmı toplam gelirinden çıkarılarak vergi dışı bırakılmaktadır” diye gerekçelendirdi.
KADIN İSTİHDAMINDA 19 YILDA YÜZDE 3’LÜK ARTIŞ
Bilgin, Paylan’ın ülkede her iki gençten birinin işsiz olması ve kadınların aynı işte daha az ücretle çalıştırılmasına yönelik sorusuna da “Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 15 ve üzeri yaş grubundan kadınların işgücüne katılma oranı 2002 yılında yüzde 27,9 iken 2020 yılında bu oran yüzde 30,9 olarak gerçekleşmiş; Ulusal İstihdam Stratejisi ile kadınların işgücüne katılım oranının 2023 yılı itibariyle yüzde 41'e çıkarılması hedeflenmektedir” yanıtı verdi. Bilgin, gençlerin istihdamı için de Ulusal Genç İstihdam Stratejisi Eylem Planı’nı hayata geçirdiklerini söyledi.
EMEKLİ İKRAMİYELERİNE 3 YILDA 200 TL ARTIŞ
2002’de 6,5 milyon olan emekli sayısının 2021 yılında 13 buçuk milyona ulaştığını belirten Bilgin, emekli maaşlarını iyileştirme planlamalarına ilişkin soruya ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:
“Emekliler hep önceliklerimiz arasında olmuştur. Onlara önemli iyileştirme yapılmıştır, yapılmaya da devam edilecektir. Öncelikle emeklilere 75/100 TL zam yapılmıştır. Daha sonra emekliler için eziyet olan fiş toplama zorunluluğunu kaldırarak, vergi iadesi yerine emekli aylıklarına yüzde 4-5 ilave yapılmıştır. 2012 yılında İntibak Kanunu çıkarılarak 1,8 milyon emeklinin aylığına artış gerçekleştirildi. Emekli olduktan sonra ticari faaliyet yürütenlerin aylıklarından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi uygulamasını kaldırdık. Bu şekilde emekli aylıklarına yüzde 15 iyileştirme yapılmıştır. 2018 yılında Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda iki bayram için 2 bin TL bayram ikramiyesi vermeye başlanılmış, 2021 yılında bu tutar 2 bin 200 TL'ye yükseltilmiştir. En düşük emekli aylığı önce bin TL'ye, sonra da 2020 yılında yaptığımız düzenleme ile bin 500 TL'ye çıkarılmıştır.”
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