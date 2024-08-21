Bakan “Bin 600 hektar yandı” dedi, 3 bin 50 hektar çıktı

Yayınlanma: 21.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.08.2024 - 04:00

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın bin 680 hektar alanın yandığını söylediği Karşıyaka yangınında 3 bin 50 hektar ormanın yandığı ortaya çıktı.

CHP İl Başkan Yardımcısı ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası eski başkanı Tevfik Türk, Karşıyaka, Tire, Bayındır ve Urla yangınlarında toplam 4 bin 74 hektarın yanı 28 bin 500 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın yandığını ifade etti.

Karşıyaka bölgesinde çıkan yangında son hesaplamalara göre 3 bin 50 hektarlık bir alanın etkilendiğini anlatan Tevfik Türk, “Bunun içerisinde tarım arazisi ve kentsel alanlar da var. Urla Balıklıova'da makina fundalık ormanlık alanda çıkan yangında 297 hektarlık bir alan zarar gördü. Tire Çayırlı'da 345 hektarlık bir alan zarar görürken ciddi anlamda zeytinlikler ve aynı zamanda 5-6 tane de hayvan çiftliği zarar gördü. Birkaç birkaç besi hayvanı telef olurken hayvan yemleri ve süt sağım malzemeleri de zarar gördü. Bayındır’ın Elifli ilçesinde çıkan orman yangınında da 382 hektarlık bir alanın etkilendi ve yine zeytinlik ve ağırlar büyük zarar gördü” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü aktaran Türk, “Yangınlardan etkilenen yurttaşlar her türlü destek veriliyor. Kaybettiklerimiz alanlar küllerinden yeniden doğacak” dedi.