Bakan Bolat büyümeden söz etti, CHP ‘gerçekler çarşıda’ dedi

Ticaret Bakanlığının bütçe sunumunda 'İsrail ile ticaret iddialarına' ilişkin konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Mayıs 2024 tarihinden bu yana İsrail’le bütün ürün gruplarında ticareti tamamen durdurduklarını söyledi. Bolat, 2025 yılının ilk 10 ayında Türkiye’den Filistin’e yapılan ihracatın toplam tutarı 437 milyon dolardır. Türkiye sanki halen İsrail’e ihracat yapıyormuş algısı oluşturmaya yönelik ithamlar yanlıştır. Ülkemizi yıpratmak gayesiyle yapılan bu ithamlar, İsrail’in çıkarlarına hizmet etmektedir" dedi.

Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığının 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi dün görüşüldü. Görüşmeler öncesi CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, 2023 seçimleri öncesi esnafa verilen ‘7200 prim gün sayısı’ sözünü anımsattı. Ağbaba ve Arı esnafın siyaseten etki altına alındığını ve iktidar tarafından dolandırıldığını söyledi.

ESNAFIN KEPENK KİLİDİ BAKAN BOLAT’A VERİLDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat bakanlık bütçesine ilişkin sunumunu yapmadan önce milletvekilleriyle selamlaştı. Bakan Bolat burada CHP'li milletvekillerinin tepkisiyle karşılaştı. Esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığını ifade eden CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu Manisa'da kepenk kapatan bir esnafın gönderdiği kilidi bakan Bolat'a gösterdi. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ise Bakan Bolat'a uyuşturucu ile mücadele bütçesi üzerinden yüklendi. Türkiye’nin uyuşturucu merkezi haline geldiğini söyleyen Akay, “Kayıt Dışı Ekonomi ve Kaçakçılıkla Mücadeleye sadece 686 milyon lira bütçe ayırmışsınız, bu çok yetersiz" tepkisini gösterdi.

‘TÜRKİYE 2024'TE YÜZDE 3.3 BÜYÜDÜ’

Tepkiler sonrasında Bakan Ömer Bolat bakanlık bütçesine ilişkin sunumunu yaptı. 2025 yılının dünya ekonomisinde ve ticarette belirsizliğin yeniden tırmandığı bir yıl olduğunu söyleyen Bolat buna karşın Türkiye ekonomisindeki üretim istihdam ve ihracat artışının sürdüğünü ifade etti. Türkiye'nin 2024'te yüzde 3.3 büyüme kaydettiğini açıklayan Bolat, "2025 yılı ilk çeyreğinde yüzde 2,3 olarak gerçekleşen büyüme hızımız, yılın ikinci çeyreğinde ivmelenerek yüzde 4,8 oranında gerçekleşmiştir. 2002 yılında 238,7 milyar dolar olan Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız (GSYH), 2024 yılında 1 trilyon 358 milyar dolara yükselmiştir. 2002 yılındaki 36,1 milyar dolar olan mal ihracatımızı 7,3 katına çıkararak, 2024 yılında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 261,8 milyar dolar seviyesine yükselttik"dedi. Bolat, toplam mal ve hizmet ihracatının son 23 yılda 7,6 katına çıktığını duyurdu.

KİŞİ BAŞINA GELİRDE ‘20 BİN 987 DOLAR’ HEDEFİ

Bolat, 2026-2028 dönemine dair 3 yıllık yol haritasını sunan Orta Vadeli Program’a (OVP) ilişkin de konuştu. OVP kapsamında ekonomik büyümenin; 2026’da yüzde 3,8’e, 2028 yılında ise yüzde 5,0 seviyesine, kişi başına gelirin 2026 yılında 18 bin 621 dolardan 20 bin 987 dolara yükselmesini hedeflediklerini belirten Bolat, "Ayrıca, 2026 yılında ihracatın 282,0 milyar dolar, ithalatın 378,0 milyar dolar olması öngörülürken, program sonu olan 2028 yılında ise ihracatın 308,5 milyar dolara yükselmesi beklenmektedir" diye konuştu.

‘İSRAİL İLE TİCARET İTHAMI YANLIŞTIR’

'İsrail ile ticaret iddialarına' ilişkin de konuşan Bolat, 2 Mayıs 2024 tarihinden bu yana İsrail ili bütün ürün gruplarında ticareti tamamen durdurduklarını söyledi. Bolat, 2025 yılının ilk 10 ayında Türkiye’den Filistin’e yapılan ihracatın toplam tutarı 437 milyon dolardır. Bu rakamlar Ticaret Bakanlığı gümrük verileri ve TÜİK verileriyle sabittir. Türkiye sanki halen İsrail’e ihracat yapıyormuş algısı oluşturmaya yönelik ithamlar yanlıştır. İsrail’in saldırganlığına karşı, masum Filistinliler için bütün dünyanın takdir ettiği haklı ve onurlu mücadeleyi yapan ülkemizi yıpratmak gayesiyle yapılan bu ithamlar, saldırganlık ve katliam yapan İsrail’in çıkarlarına hizmet etmektedir" dedi. Bakan Bolat sunumunun sonunda 2026 yılı Ticaret Bakanlığı bütçesinin toplam 76 milyar 251 milyon 159 bin TL olduğunu açıkladı.

‘ÇİN DIŞ PAZARIMIZI ELE GEÇİRDİ’

Bolat’ın sunumunun ardından milletvekilleri söz aldı. CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen Geçen yıl eksi ‘82 milyar dolar’ olan dış ticaret açığının 2026 yılında ‘eksi 96 milyar dolara’ yükseleceğini ifade etti. 2024 yılında Türkiye’nin Çin’e ihracatının 3,3 milyar dolar, Çin’in Türkiye’ye ihracatının ise 38 milyar dolar olduğunu belirten Ösen, “Çin sadece iç pazarı değil, Türkiye’nin dış pazarlarını da ele geçirmeye başladı. AK Parti iktidara geldiğinde Irak’a en çok ihracat yapan ülke Türkiye’ydi. Politikalarınız neticesinde 2022 yılından itibaren Türkiye 3. sıraya düştü. Önümüzde Çin ve BAE var. Çinli firmaların hakimiyet kurduğu Jebel Ali Serbest Bölgesinden Irak’a mal yolluyorlar” diye konuştu.

‘TÜRK ÜRETİCİ NASIL BAŞA ÇIKACAK?’

Çin’le yalnızca damping (malın normal değerinden daha düşük fiyatla ihraç edilmesi) cezaları ve gümrük takipleriyle baş edilemeyeceğini vurgulayan Ösen, “Bunu görmüyor musunuz? ABD ihracatından yaklaşık 3.5 kat fazla ithalat yaptığı Çin’e yaptırım uygularken, ihracatından 12 kat fazla ithalat yapan Türkiye Çin’e karşı ne yapacak? Önündeki yol haritası nedir? Türk üreticisi iç pazarda ve ihracatta Çin ürünleriyle nasıl başa çıkacak?” dedi. Ösen cari açığa ilişkin ise, “Geçen yıl sorun olmaktan çıktığını söylediniz, bu yıl neden yüzde 100 arttı” tepkisini dile getirdi.

‘YERLİ ESNAF İNİM İNİM İNLİYOR’

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer ise yaptığı konuşmada, ekonomik tablonun sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini belirtti. Dinçer, küçük esnafın ve KOBİ'lerin yaşadığı krize dikkat çekerek, "Piyasa yangın yeri... Memleketin her yerini üç harfliler sardı Sayın Bakan. Bak, yerli esnaf inim inim inliyor" dedi.