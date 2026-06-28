Bakan Çiftçi’den Zeydan Karalar’ın göreve iadesiyle ilgili yanıt: ‘Kesin hükme kadar uzaklaştırılabilir’

CHP’li Müzeyyen Şevkin, şubat ayında tahliye edilen ancak hâlâ göreve iade edilmeyen Zeydan Karalar’ın durumunu Meclis gündemine taşıdı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Şevkin, “Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tahliye edilmesine rağmen görevine iade edilmemesinin hukuki gerekçesi nedir?” sorusunu yöneltti.

Önergeye yanıt veren Çiftçi, Belediye Yasası’na göre görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma açılan belediye başkanlarının kesin hükme kadar İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabildiğini belirtti. Çiftçi, yine aynı yasaya göre Karalar’ın uzaklaştırma kararının iki ayda bir bakanlık tarafından gözden geçirildiğini ve uzaklaştırmanın son olarak bakan onayı ile 9 Mayıs’ta iki ay daha uzatıldığını aktardı.

SORUŞTURMA SORULARINA TEK YANIT

Öte yandan Çiftçi; üç farklı milletvekilinin belediye başkanları hakkında açılan soruşturmalarla ilgili verdiği soru önergelerine de tek bir yanıtla dönüş yaptı. Çiftçi, “Bakanlığınız, belediye başkanları hakkında soruşturma izni verilmesi, görevden uzaklaştırma uygulanması veya idari tedbir alınması süreçlerinde hangi nesnel ölçütleri esas almaktadır? Soruşturma süreçleri sonucunda görevden uzaklaştırılan, tutuklanan veya hakkında idari tedbir uygulanan belediye başkanlarının partilere göre dağılımı nedir? Kaç AKP’li belediyeye kayyum atanmıştır? AKP’li belediyelerin kaçı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir?” sorularına karşı sadece belediye başkanları hakkındaki işlemlerin yasalar çerçevesinde yürütüldüğünü ve 41 belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını söyledi.