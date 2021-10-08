Bakan Dönmez'den doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklama: "En az şekilde yansıtıyoruz"

08 Ekim 2021 Cuma, 16:32

Bakan Dönmez, katıldığı bir TV programında doğalgaz fiyatlarıyla ilişkin açıklamalarda bulundu. "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz" diyen Bakan Dönmez, "Hane halkına ve küçük tüketiciye artan maliyeti tam yansıtmıyoruz" dedi.

"GEREKİRSE RUSYA'DAN İLAVE GAZ ALINIR"

Doğalgaz arzında bir sorun olmadığını belirten Dönmez, "Gerekirse Rusya'dan ilave gaz alınır. yetkililer bu konuda bir sıkıntı olmayacağını belirtti" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerji arzıyla ilgili olarak, "Teknik alt yapı olarak herhangi bir sorun yok, kuraklık nedeniyle elektrik üretim miktarımız azaldı" ifadelerini kullandı.