Bakan duyurdu: FETÖ'cü eski albay saklandığı evde yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, müebbet hapis cezasına çarptırılan terör örgütü FETÖ üyesi eski albay Şaban Demiraslan'ın saklandığı evde yakalandığını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 12:43
Bakan duyurdu: FETÖ'cü eski albay saklandığı evde yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişiminde ‘topçu ve füze okul komutanlığında’ görev yapan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan terör örgütü FETÖ üyesi eski albay Şaban Demiraslan'ın Aksaray’da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandığını açıkladı.



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Ali Yerlikaya FETÖ üyesi fetö albay

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