Bakan duyurdu: ‘Şehit’ paylaşımlarına gözaltı kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı sosyal medya sitelerinde şehitlere ve ailelerine yönelik suç teşkil ettiği iddia edilen paylaşımlar yapan bir kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 12:25
Bakan duyurdu: ‘Şehit’ paylaşımlarına gözaltı kararı
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Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir."


Yılmaz Tunç Şehit gözaltı

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