Şehitlerin ardından Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj: 'Yanlış zamanda doğduk...'
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Irak’ın kuzeyinde şehit olan Mehmetçiklerin ardından başsağlığı mesajı yayımlarken, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Demirtaş, "Yanlış zamanda doğduk. Ya 500 yıl önce tek başına bir köyde hiçbir şeyden habersiz çiftçi olmalıydık" ifadelerini kullandı.
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür
Demirtaş, dün ve önceki gün verdiğimiz 12 şehidin ardından sosyal medyadan bir
mesaj paylaştı.
“YANLIŞ ZAMANDA DOĞDUK…”
Şehit haberlerinin ardından “Ateş düştü evlere. Allah rahmet
eylesin. Ailelerine sabır dilerim. Aslan gibi delikanlılar” mesajı yayımlayan
Özgür Demirtaş, X’ten paylaştığı bir sonraki mesajında ise şunları yazdı:
“Dünyada ve ülkemizde çocuklar ölüyor, kadın cinayetlerinde
kadınlar ölüyor, savaşlarda insanlar ölüyor, terör saldırılarında masumlar ölüyor.
Bitecek deniyor bitmiyor.
Yanlış zamanda doğduk. Ya 500 yıl önce tek başına bir köyde
hiçbir şeyden habersiz çiftçi olmalıydık. Ya da 1000 yıl sonra
Dil-Din-Irk-Köken-Mezhep-Cinsiyet kavgalarını aşmış bir toplumda uzay
yolcusu...
Ama olmadı, bugüne doğduk.”
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