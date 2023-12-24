Şehitlerin ardından Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj: 'Yanlış zamanda doğduk...'

Yayınlanma: 24.12.2023 - 12:06

Güncelleme: 24.12.2023 - 12:06

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dün ve önceki gün verdiğimiz 12 şehidin ardından sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.

“YANLIŞ ZAMANDA DOĞDUK…”

Şehit haberlerinin ardından “Ateş düştü evlere. Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabır dilerim. Aslan gibi delikanlılar” mesajı yayımlayan Özgür Demirtaş, X’ten paylaştığı bir sonraki mesajında ise şunları yazdı:

“Dünyada ve ülkemizde çocuklar ölüyor, kadın cinayetlerinde kadınlar ölüyor, savaşlarda insanlar ölüyor, terör saldırılarında masumlar ölüyor. Bitecek deniyor bitmiyor.

Yanlış zamanda doğduk. Ya 500 yıl önce tek başına bir köyde hiçbir şeyden habersiz çiftçi olmalıydık. Ya da 1000 yıl sonra Dil-Din-Irk-Köken-Mezhep-Cinsiyet kavgalarını aşmış bir toplumda uzay yolcusu...

Ama olmadı, bugüne doğduk.”