Bakan Ersoy'un hedefi 5 yıldızlı otel: Sit alanı için bakanlığa başvurdu

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:33

Muğla Bodrum’da Çiftlik Mahallesi Adalıyalı Mevkii’nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sahibi olduğu Ersoy Otelcilik İnşaat ve Turizm İşletmeciliği tarafından 5 yıldızlı ‘Maxx Royal Bodrum Otel’i açılmak isteniyor.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, otelin yaklaşık 124 bin metrekarelik tapulu alanda toplamda 325 oda 750 yatak, 14 villa, 3 apart otel villa ve 38 aile odası yapılması planlanıyor. Bakan Ersoy’un şirketinin proje bölgesinde sadece 3 bin 819 metre karelik kısmı kendisine ait. Ersoy, bakan olmadan önce bölgede 95 bin metrekarelik kısmı hazine arazisinden tahsis yaptığı şimdi de 25 bin metrekarelik hazine arazisini tahsis etmek istediği ortaya çıktı. Proje’nin iki yılda tamamlanması planlanıyor. İşletme süresi ise 49 yıl olacak. Projenin bedeli de yaklaşık 159 milyon olarak belirlendi.

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI

Projenin orman alanı, önemli doğa alanı, doğal sit alanı ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi içerisinde yer alıyor. Alanda korunacak ağaçlar mevcut. Proje tanıtım dosyasında; alanın, 2’nci derece doğal sit, 3’üncü derece arkeolojik sit, taşınmaz kültür varlığı statüsünde Hellenistik Kule Yapısı ve tescilli eser koruma alanından oluştuğu belirtildi.

DAHA ÖNCE İPTAL EDİLDİ

Şirket daha önce 490 oda ve 1000 yatak kapasiteli olarak Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak, 20 Kasım 2014 tarihinde çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı alındı. Proje alanının sit alanı olduğu gerekçeleriyle kararın iptali istemiyle Muğla 1. İdare Mahkemesi’ne İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Bodrum Denizciler Derneği tarafından dava açıldı. Bu karar 2019 tarihinde iptal edildi. İptal kararı sonrası şirket yeni proje dosyası hazırladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurusu yapılan proje için 3 Ağustos tarihinde İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı kararı alındı.

Proje alanı, doğal sit, arkeolojik sit ve taşınmaz kültür varlığı statüsünde. (Fotoğraf: BirGün)

Proje alanı, doğal sit, arkeolojik sit ve taşınmaz kültür varlığı statüsünde. (Fotoğraf: BirGün)

İDK NEDİR?

İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısında, komisyon üyeleri çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu hakkındaki görüşlerini paylaşırlar. Komisyon, ÇED raporunu, İDK toplantısından itibaren on iş günü içerisinde inceler ve değerlendirir. ÇED raporunda önemli eksiklik ve yanlışlıklar yok ise; Komisyon çalışmaları sonlanır, rapora son hali verilir. Raporda önemli eksiklikler var ise ÇED süreci durdurulur. Eksiklikler tamamlanmadan veya gerekli düzeltmeler yapılmadıkça Komisyon çalışmalarına devam edilmez. Süreci durdurulan projelerde on iki aylık süre içerisinde gerekli düzeltmelerin yapılması gerekir. Talep edilirse, altı ay ek süre verilebilir. Bu süre içerisinde rapor sunulmaz ise, süreç sonlandırılır.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ait Ersoy Otelcilik, Aralık 2020’de Muğla’da Bodrum Hilton Türkbükü Otel’i bünyesinde bulunduran Azerbaycan merkezli ISR Holding’in bir şirketi olan ISR Turizm’i satın almıştı. Satın alınan ISR Holding’in ismini 15 Ocak 2021’de MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş. olarak değiştirmişti. Şirketin devriyle otel satın alındıktan sonra yıkıp yerine 5 yıldızlı tatil köyü yapılması kararı alınmıştı. Bakan Ersoy’un ana hissedarı ve yöneticisi olduğu şirket, 115 bin metrekarelik alana bitişik 25 dönüm arazinin tahsisi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na müracaat etmişti. Orman vasfındaki hazine arazilerini tahsisinde sakınca görmeyen bakanlık, 24 Eylül 2021 tarihinde gereken onayı vermişti.