Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde yangın: Turistler tahliye edildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Otelde kalan bin 700 civarındaki turist tahliye edilirken, 3 kişi dumandan etkilendi.
Örenşehir Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin teknik servisinde saat 4 Temmuz sabaha karşı 05.00 sıralarında trafodan kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, plastik kablolar tutuştu, yükselen dumanlar otelin içine doldu.
Yangın alarmının devreye girmesi ve personelin yardımı ile otelde konaklayan bin 700 civarındaki yerli ve yabancı turist, tahliye edildi.
3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İhbarla otele Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otel çalışanları ile itfaiyenin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen bir güvenlik görevlisi Alanya'da hastaneye sevk edildi, 2 turiste de oksijen takviyesi yapıldı.
ULAŞIM TEK ŞERİDE İNDİRİLDİ
Yangın nedeniyle otelin hemen önünden geçen D-400 kara yolunda ulaşım jandarma ekiplerince tek şeride indirilerek sağlandı.
Bu arada dışarı çıkartılan turistler, otelin bahçesinde ve sahilde toplandı. Otel çalışanları, turistlere yiyecek ve içecek ikram etti. Bazı turistlerin yakınlarıyla telefon görüşmesi yaptığı görüldü.
Yangını haber alan tur şirketleri, başka otellere gitmek isteyen turistler için otele rehber ve servis ekipleri gönderdi.
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