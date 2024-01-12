Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DHA
Yayınlanma: 12.01.2024 - 22:28
Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron ile görüştü
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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Bakan Fidan görüşmede, yakın coğrafyada çok sayıda anlaşmazlık bulunduğuna işaret ederek, Aden Körfezi’nde gerilimin düşürülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Fidan’ın, bu doğrultuda Türkiye’nin üstüne düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu belirttiği görüşmede, Gazze’deki son durum da ele alındı.

Bakan Fidan'ın, Gazze’deki savaşın ve Filistinlilere yönelik şiddetin bir an önce sona ermesi gerektiğini, gerilimin tırmanmasının bölgesel güvenlik ile uluslararası istikrar açısından ciddi bir risk teşkil ettiğini vurguladığı öğrenildi. 


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