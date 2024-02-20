Yeniden Refah Partisi'nde deprem: Milletvekili Pamukçu, aday listesine tepki gösterip istifa etti
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, "Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim" diyerek partiden istifa ettiğini duyurdu.
Yerel seçimler öncesi AKP ile yaptıkları ittifak görüşmeleri anlaşmazlık sonuçlanan ve İstanbul ile Ankara'da kendi adaylarını ilan eden Yeniden Refah Partisi'nde, aday listelerinin teslim edildiği günde istifa depremi yaşandı.
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Sekreteri Suat Pamukçu, partiden istifa ettiğini duyurdu.
Pamukçu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklı selimin avdet edeceğini ümitle bekledim. Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım."
Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Pamukçu'nun AKP'ye katılacağı öne sürülüyor.
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