Bakan Göktaş'tan 'Narin Güran' açıklaması: '7 Kasım'da davaya katılacağız'
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 7 Kasım'da Narin Güran cinayeti davasına müdahil olacağını belirterek, "Narin hepimizin çocuğuydu. Davaya katılacağız. Kuzenlerinde korku ve endişe gördük" dedi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduğu izlenimi verildikten 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 7 Kasım'da bakanlık avukatlarının sürece müdahil olacağını ifade etti.
A Haber'e konuşan Bakan Göktaş şunları söyledi:
"Narin hepimizin çocuğuydu. İlk anda psikososyal destek ekiplerimiz köye gitti. Kuzenlerde korku, endişe gördük. Narin'in okulunda çocuklara psikososyal destek sağladık. Narin'in davası Türkiye'nin davası. 7 Kasım'da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak."
'AİLE VE GENÇLİK FONU'NDA KRİTERLERİ GENİŞLETTİK'
'Aile ve Gençlik Fonu'nun uygulamaları hakkında da bilgi veren Bakan Göktaş şöyle konuştu:
"İki yıl geri ödemesiz, 4 yıl vadeli ve sıfır faizli 150 bin TL veriyoruz. 13 bin 477 çiftimiz başvurdu, 5 bin çiftimiz yararlandı bugüne kadar. 750 milyon liralık kredi desteği sağlandı. Daha çok gencimiz yararlansın diye kriterleri genişlettik."
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