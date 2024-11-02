Bakan Göktaş'tan 'Narin Güran' açıklaması: '7 Kasım'da davaya katılacağız'

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 7 Kasım'da Narin Güran cinayeti davasına müdahil olacağını belirterek, "Narin hepimizin çocuğuydu. Davaya katılacağız. Kuzenlerinde korku ve endişe gördük" dedi.

Bakan Göktaş'tan 'Narin Güran' açıklaması: '7 Kasım'da davaya katılacağız'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2024 - 16:06

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduğu izlenimi verildikten 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 7 Kasım'da bakanlık avukatlarının sürece müdahil olacağını ifade etti.

A Haber'e konuşan Bakan Göktaş şunları söyledi:

"Narin hepimizin çocuğuydu. İlk anda psikososyal destek ekiplerimiz köye gitti. Kuzenlerde korku, endişe gördük. Narin'in okulunda çocuklara psikososyal destek sağladık. Narin'in davası Türkiye'nin davası. 7 Kasım'da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak."

'AİLE VE GENÇLİK FONU'NDA KRİTERLERİ GENİŞLETTİK'

'Aile ve Gençlik Fonu'nun uygulamaları hakkında da bilgi veren Bakan Göktaş şöyle konuştu:

"İki yıl geri ödemesiz, 4 yıl vadeli ve sıfır faizli 150 bin TL veriyoruz. 13 bin 477 çiftimiz başvurdu, 5 bin çiftimiz yararlandı bugüne kadar. 750 milyon liralık kredi desteği sağlandı. Daha çok gencimiz yararlansın diye kriterleri genişlettik." 


Etiketler: #Narin Güran #Mahinur Özdemir Göktaş #Mahinur Göktaş

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