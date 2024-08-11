Bakan 'görüştük' demişti: Instagram Heniyye'yi yine kaldırdı!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileri ile görüşmeler neticesinde kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü aldıklarını açıklamıştı ancak Hamas lideri Heniyye'nin yeniden sansürlenmesi bazı kullanıcıların tepkilerine yol açtı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram’a erişim engelinin saat 21:30'da kaldırılacağını duyurmasından sonra Instagram kullanıma açıldı.
2 Ağustos günü erişime kapatılan Instagram'ın, gerekçelerden biri olarak, İran'da suikast sunucu öldürülen Hamas lideri Heniyye paylaşımlarını kaldırması öne sürülmüştü.
Erişime açılan Instagram'da bazı kullanıcılar Heniyye fotoğrafları paylaşacakları sırada yine aynı sorunla karşılaştıklarını ifade etti.
X hesabından tepki gösteren yurttaşlar Bakan Uraloğlu'nu etiketleyerek paylaşımlarda bulundu.
"BU GİDİŞLE İLERLEYEMEZSİNİZ"
Paylaşımların bazıları şu şekilde yer aldı:
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