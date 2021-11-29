Bakan Gül: Eğitim aklın adalet de vicdanın terazisidir

29 Kasım 2021 Pazartesi, 13:04

Uluslararası Yaklaşımlar Işığında Türkiye’de 16. Yılında Denetimli Serbestlik Sistemi ve Gelecek Vizyonu Çalıştayı’na katılan Adalat Bakanı Abdulhamit Gül, hakları korumak ve yaşatmanın hukuk devletinin önceliği olduğunu belirtti.

Hukuk devletinin görevlerinin hakları korumak ve yaşatmak olduğunu ifade eden Gül, “Kanunlar insanoğlunun hak ve özgürlüklerini korumak için vardır. Ceza adaletinin infaz aşamasındaki amacımız hükümlünün iyileşmesi ve bu suretle topluma yeniden kazandırılmasıdır. Bunu için iki temel yaklaşım bir eğitim bir de adalet çok önemli bir misyona sahiptir. Eğitim aklın adalet de vicdanın terazisidir. Bu ikisinin şaşmaması lazım. Bu kavramlar aynı zamanda aklın ve vicdanın da pusulalarıdır. Eğitim suçu önceleyecek en önemli araç, elimizdeki en büyük güçtür. Bu çerçevede ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerimizde eğitim öğretim ve meslek edindirme faaliyetleri yoğun bir şekilde devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Son 3 yılda ceza infaz kurumlarına 14 bin 345 hükümlünün okuma yazma öğrendiğini hatırlatan Gül, faaliyete geçirilen mesleki eğitim merkezlerinin de önümüzdeki yıllarda sayısının arttırılacağını söyledi.