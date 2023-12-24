Bakan Güler, Şırnak'ta yaralı askerleri ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Güler, Pençe-Kilit şehitleri için düzenlenen törenin ardından Şırnak'ta tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile birlikte Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve Şırnak'ta tedaviye alınan askerleri ziyaret etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Pençe-Kilit şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından Şırnak'ta tedavi gören yaralı askerlerimizi hastanede ziyaret etti. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Bakan Yaşar Güler, askerlerimizle yakından ilgilenerek acil şifalar diledi" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 6 askerimiz daha şehit oldu!
- 'Akar soktu, şimdi ceremesini çekiyoruz'
- AKP'nin imdadına 'Cübbeli' yetişti
- Yunus Akgün, Leicester City'e hareket getirdi!
- 'Kızıl Goncalar'ın mekan izinleri iptal edildi
- 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar oldu?
- Kurşun yağdırıp öldürdü: Nedeni ortaya çıktı!
- 'Üzülerek söylüyorum' diyerek Erdoğan'ı uyardı
- Atilla Taş'ın tutuklanmasına yol açan olay kamerada
- İYİ Parti'den 'Milli Yas' çağrısı!