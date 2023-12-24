Bakan Güler, Şırnak'ta yaralı askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Güler, Pençe-Kilit şehitleri için düzenlenen törenin ardından Şırnak'ta tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti.

DHA
Yayınlanma: 24.12.2023 - 15:44
Bakan Güler, Şırnak'ta yaralı askerleri ziyaret etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile birlikte Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve Şırnak'ta tedaviye alınan askerleri ziyaret etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Pençe-Kilit şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından Şırnak'ta tedavi gören yaralı askerlerimizi hastanede ziyaret etti. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Bakan Yaşar Güler, askerlerimizle yakından ilgilenerek acil şifalar diledi" denildi. 


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