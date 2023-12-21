Alaves - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Milli futbolcu Arda Güler'in takımı Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında deplasmanda Deportivo Alaves ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2023 - 12:39
Alaves - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
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İspanya La Liga'da 18. hafta heyecanı yaşanıyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Luis Garcia'nın ekibi Deportivo Alaves ile karşı karşıya gelecek.

ALAVES - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.

ALAVES - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Isidro Díaz de Mera Escuderos'un yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in maç kadrosunda yer almadı. Güler bu karşılaşmada forma giymeyecek.

Real Madrid, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Villarreal'i 4-1 mağlup etmişti.

Deportivo Alaves ise Girona deplasmanından 3-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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