Bakan Güler'den 'F-16' açıklaması: 'ABD'li dostlarımızla görüşmeler hep olumlu gelişti'

Yayınlanma: 15.08.2024 - 00:00

Güncelleme: 15.08.2024 - 00:02

Bakan Güler, Habertürk televizyonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye'nin yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarına ilişkin soru üzerine Güler, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, İstiklal Harbi'nden bu yana en yoğun, kapsamlı ve etkili faaliyetleri icra ettiğini bildirdi.

Güler, "PKK terör örgütü ülkemizin başına bela edilmiş bir örgüttür. İnanıyoruz ki en kısa zamanda ne kadar destek verirlerse versinler, kim arkasında durursa dursun, hepsiyle beraber bunları tarihin sayfalarına gömeceğiz" ifadelerini kullandı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonlarına yönelik "kilit kapanacak" yönündeki açıklamaları sorulan Güler, şunları söyledi:

"Bütün amacımız kilidi kapatmak. Yaklaşık 2,5 yıl önce Zap'a girdik. Mehmetçiğin büyük gayretleri ve kahramanlıklarıyla bugüne kadar getirdik. Yaptığımız operasyonlarda düşünce, planlama ve icra çok süratli. Operasyonlarımızı terör örgütünün sezemeyeceği ve tepki veremeyeceği bir tempoda yapıyoruz. Terör örgütünün başında olduğunu düşünenlerin dahi yapabilecekleri tek bir hareket tarzı var, gelecekler ve Türk adaletine teslim olacaklar. Bu onlar için kaçınılmaz bir sondur. Gelsinler, Türk adaletine teslim olsunlar. Bu yıl çok sayıda teröristin örgütten kaçtığını görüyoruz. Türk askeri teslim olan kimseye el kaldırmamıştır."

Erdoğan'ın çevrede bir huzur ortamı oluşturmak için gayret sarf ettiğini öne süren Yaşar Güler, "Suriye rejimiyle 'barış görüşmelerine başlayabiliriz' diyor. Bunlara başlayabilmemiz için şartlarımız var. Suriye rejimi, 'çekilme tarihini bize bildirirseniz görüşürüz' diyor. Yani böyle bir şeyi, 'ben huzura barışa dönem istemiyorum' diye algılıyoruz. Kapsayıcı bir anayasayı kabul et. Serbest seçimlerini yap, sonuçta kim iktidar olursa, 'biz onunla çalışmaya hazırız' diyoruz" ifadesini kullandı.

ABD'nin terör örgütü YPG'ye hava savunma sistemleri vermesine ilişkin soruya karşılık Güler, "Başından beri PYD diye bir şey yok, bu tamamen PKK'nın kendisi. Bunu anlamamak mümkün değil. Diyorlar ki dostlarımız bize, 'DEAŞ'la mücadele için kuvvete ihtiyacımız var. Bunu açık açık ABD'li dostlarımıza ifade ettim. 'Sen gerçekten DEAŞ'la mücadele etmek istiyor musun?', 'İstiyorum'. O zaman ne kadar kuvvet ihtiyacın varsa biz sana vereceğiz. Ses yok bu sefer. Biz hem bir NATO müttefikiyiz hem de aklımızla alay etmek gibi bir şey geliyor bize" ifadelerini kullandı.

Güler, "Oradaki hava savunma PYD'ye getirilen bir hava savunma değil. ABD'liler Suriye'nin kuzeyinde İranlı milisler dahil oradalar. Bunlar füzelerinden, roketlerinden kendi üs bölgelerini korumak için getirdikleri sistemler. Orada bazı PYD'lileri eğittiklerini duyuyoruz. Bu kabul edilemez. 'Sen yarın öbür giderken oradaki sistemleri bunlara teslim edip gideceksin' diye düşünüyoruz" dedi.

"GÖRÜŞMELER OLUMLU"

F-16 tedarik sürecine ilişkin soruya karşılık Güler, "F-16'larla ilgili ABD'li dostlarımızla görüşmeler hep olumlu gelişti. Anlayış gösteriyorlar ama daha sonuna varıp bir imza atmadık. 40 tane F-16 Viper Blok 70 almak istiyoruz. Onlarla gelecek mühimmatları istiyoruz. ABD'li dostlarımız şu anda olumlu şekilde bunlar inceliyor, zamanında cevapları veriyorlar. Olumlu devam ediyor" yanıtını verdi.

Eurofighter uçaklarının temini sorulan Güler, "Sanıyorum sonuna doğru yaklaşıyoruz" dedi. Eurofighter ortağı ülkelerden üçünün Türkiye'ye destek verdiğini dile getiren Güler, "Almanya'da da olumlu gelişmeler olduğunu duyuyoruz, inşallah kısa zamanda sonuçlanabilir diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Çelik Kubbe projesinin Türk savunma sanayisi açısından yaratacağı fark sorulan Güler, şunları kaydetti:

"Bugün ihtiyacımız olan hemen her şeyi kendi savunma sanayi tesislerimizde üretebiliyoruz. Bu ülkemiz ve TSK adına çok büyük bir avantaj. Ürettiğimiz her şeyi sahada deniyoruz. Sonunda da en mükemmel duruma getiriyoruz ve kullanılabilir halde tutuyoruz. Çelik Kubbe'ye de gelince, bir fanus düşünün, içinde birçok sistemler koşturuyor. Fanusun içini korumaya çalışıyoruz. Bunları bitip entegrasyonu sağlayacağız. Bir çok çelik kubbelerden oluşan büyük bir kubbeyi düşüneceğiz."