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Bakan Gürlek açıkladı: Edirne'de bölge idare mahkemesi kuruldu

Bakan Gürlek açıkladı: Edirne'de bölge idare mahkemesi kuruldu

11.06.2026 10:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bakan Gürlek açıkladı: Edirne'de bölge idare mahkemesi kuruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Edirne'de yeni bir bölge idare mahkemesi kurulduğunu açıkladı.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Edirne'de bölge idare mahkemesi kurulduğunu bildirdi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Mahkemelerdeki iş yükünü göz önünde bulundurarak yargılamaların daha etkin, hızlı ve verimli yürütülmesi için Edirne’de Bölge İdare Mahkemesi kurduk.

Edirne Bölge İdare Mahkemesi’nin yargı çevresini; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illerinin mülki sınırları olarak belirledik.

Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.

Alınan kararın milletimize ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.'' 

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