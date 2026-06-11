Bakan Gürlek açıkladı: Edirne'de bölge idare mahkemesi kuruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Edirne'de bölge idare mahkemesi kurulduğunu bildirdi.
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Mahkemelerdeki iş yükünü göz önünde bulundurarak yargılamaların daha etkin, hızlı ve verimli yürütülmesi için Edirne’de Bölge İdare Mahkemesi kurduk.
Edirne Bölge İdare Mahkemesi’nin yargı çevresini; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illerinin mülki sınırları olarak belirledik.
Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.
Alınan kararın milletimize ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.''