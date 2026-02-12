Bakan Gürlek’ten soruşturmalara dair açıklama: 'Var olan süreçler aynen işleyecek'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Meclis'teki "yemin kavgası" ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yürüttüğü soruşturmalar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek, tv100'de yayınlanan programa konuk olan Murat Kelkitlioğlu'nun sorularını yanıtladı.

Başsavcı olduğu dönemde İstanbul'da yürüttüğü soruşturmalara ilişkin soruya cevap veren Gürlek, bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini açıkladı.

Gürlek, "Uyuşturucu ve kara para soruşturmalarında var olan süreçler aynen işleyecek. Soruşturmalar titizlikle ve kararlılıkla devam ediyor. Soruşturmalarda herhangi bir aksama yaşanmayacak" dedi.

‘YEMİN KAVGASI’ SORUSUNA CEVAP VERMEK İSTEMEDİ

Akın Gürlek, "TBMM’de dün yaşananlarla ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı?" sorusuna ise, "Bu konulara cevap vermek istemiyorum" diyerek bu soruyu yanıtsız bıraktı.