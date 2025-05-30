Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bakan Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından kabul edildi

Bakan Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından kabul edildi

30.05.2025 14:41:00
Güncellenme:
AA
Takip Et: