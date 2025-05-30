Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bakan Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi.
Bakan Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.
30.05.2025 14:41:00
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AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.
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