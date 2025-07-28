Bakan İbrahim Yumaklı orman yangınlarına ilişkin son verileri açıkladı: 'Bu hafta geçen haftadan daha riskli!'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'daki Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bursa Kestel ve Kahramanmaraş 12 Şubat yangınlarını büyük ölçüde kontrol altına aldık" ifadelerini kullanan Yumaklı, "Karabük yangınının enerjisi düşürüldü. Önümüzdeki saatlerde bu yangınla ilgili iyi haber vereceğiz" dedi.

"KESTEL, ONİKİŞUBAT VE SAFRANBOLU YANGINLARI BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI"

Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:

"Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Onikişubat yangınlarını da büyük ölçüde kontrol altına aldık. Buralarda soğutma çalışmaları devam ediyor. Özellikle hava sıcaklıklarının çok aşırı yoğun olduğu bugünlerde biz tedbiri elden bırakmayacağız. Risk sıfıra inene kadar soğutma çalışmalarımız devam edecek.

Karabük Safranbolu'daki yangının büyük ölçüde enerjisi düşürüldü. Alan gayet iyi durumda. Küçük tütmeler var. Buralara odaklandık. Hiçbir noktayı kaçırmadan, bir yandan da soğutma çalışmalarına devam ederek alan hakimiyetine devam ediyorlar.

Tamamen kontrol altında diyebileceğimiz, riskin sıfırlandığı alanda da bunu yine vatandaşlarımızla paylaşacağız. Bir uçak ve 16 helikopter ağırlıkla soğutma çalışmaları olmak üzere ulaşılamayan yerlerdeki bahsettiğim küçük tütmelere müdahil oluyorlar.

"BU HAFTA GEÇEN HAFTADAN DAHA RİSKLİ"

İnşallah önümüzdeki saatlerde bu yangımızla ilgili iyi haberler vereceğimizi söyleyebilirim. Bursa'da Harmancık yangını devam ediyor. Dün itibarıyla rüzgara bağlı çok şiddetli yanmalar olmuştu. Gece boyunca arkadaşlarımız yangın alanının tamamını çevreledi. Şiddeti düşürüldü, çok şükür iyiye gidiyor. Bu yangınla alakalı da 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracı ve 2 bin 300 personelle müdahalemize devam ediyoruz.

Her iki yangınla mücadele ederken akşam saatlerinde bize gelen bilgiyle üzücü bir olay yaşadık. Tanker kaza yaptı, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli vatandaşlarımız yine çok riskli bir haftadayız. Teyakkuzda olmaya devam edeceğiz. Bu hafta geçen haftadan daha riskli durumda."