Bakan Işıkhan'a ‘İsrail’ protestosu: ‘Bu kirli siyaseti sonlandırın’

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Işıkhan, bir grup tarafından iktidarın İsrail’le ticari ilişkileri dolayısıyla protesto edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 13:40
Abone Ol google-news

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, bir grup tarafından protesto edildi. 

Bursa'da düzenlenen ‘Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma’ programına katılan Bakan Işıkhan'a, Filistin'e sahip çıkılmadığı ve İsrail ile ticaretin devam ettiği gerekçesiyle yurttaşlar tepki gösterdi. 

Bakanı protesto edenler, İsrail ile olan ticaretin durdurulması talebini dile getirdi.

Yurttaşlar İsrail ile ticaretin devam edilmesine tepki göstererek, "Bu kirli siyaseti sonlandırın, limanları siyonizme kapatın" sloganları attı.

Protestocular "Türk vatandaşı olarak size sitemkarız, Gazze üşüyor, Filistin aç, İsrail ile ticaret devam ediyor. Lütfen bu kirli siyasetin sonlandırın, limanlar siyonizme kapatılsın" diye tepkilerini dile getirdi.

Bakan Işıkhan protestoculara hiçbir açıklama yapmayarak hızlıca uzaklaştı.

Daha önce de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir mitinginde "Utanç ticaretini sonlandırın" yazan bir pankart açılmış ve söz konusu pankart protestocu ile alandan çıkartılmıştı.


Vedat Işıkhan haberleri israil haberleri İsrail-Filistin haberleri filistin haberleri Protesto haberleri ticaret haberleri

İlgili Haberler

Hatay'da kamulaştırma kararları protesto edildi: 'Hatay zeytinsiz olmaz'

Hatay'da kamulaştırma kararları protesto edildi: 'Hatay zeytinsiz olmaz'
Protesto kültürü!

Protesto kültürü!
New York'ta Biden protestosu: Onlarca kişi gözaltına alındı

New York'ta Biden protestosu: Onlarca kişi gözaltına alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Model Simurg Sarsılmaz muhtar adaylığından çekildi: 'Ölüm tehditleri alıyorum'

Model Simurg Sarsılmaz muhtar adaylığından çekildi: 'Ölüm tehditleri alıyorum'
Pes dedirten görüntüler! Tuvalete girdiğinden Sonra Sevgilisine Temizleten Kadın

Pes dedirten görüntüler! Tuvalete girdiğinden Sonra Sevgilisine Temizleten Kadın
Doktorlardan acil uyarı: 'Kullanımı çok yaygın, ölümcül riskler doğurabilir...'

Doktorlardan acil uyarı: 'Kullanımı çok yaygın, ölümcül riskler doğurabilir...'
1 Mart 2024 Cuma günlük burç yorumları: Bugün sizi neler bekliyor?

1 Mart 2024 Cuma günlük burç yorumları: Bugün sizi neler bekliyor?
Cemil Tugay'dan 'Neden Özgür Özel' sorusuna yanıt: 'Seçmenlerimizin tepkilerini gördüm...'

Cemil Tugay'dan 'Neden Özgür Özel' sorusuna yanıt: 'Seçmenlerimizin tepkilerini gördüm...'
Gelinim Mutfakta 29 Şubat 2024 puan durumu… Bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 29 Şubat 2024 puan durumu… Bugün kim birinci oldu?
AKP’li belediyenin inşaatında çalışan bazı sendika üyelerine elektronik kelepçe: Hak arayana ev hapsi!

AKP’li belediyenin inşaatında çalışan bazı sendika üyelerine elektronik kelepçe: Hak arayana ev hapsi!
Günlük burç yorumları: 1 Mart 2024 Cuma Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Mart 2024 Cuma Koç burcu yorumu