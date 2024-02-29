Bakan Işıkhan'a ‘İsrail’ protestosu: ‘Bu kirli siyaseti sonlandırın’
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Işıkhan, bir grup tarafından iktidarın İsrail’le ticari ilişkileri dolayısıyla protesto edildi.
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, bir grup tarafından protesto edildi.
Bursa'da düzenlenen ‘Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma’ programına katılan Bakan Işıkhan'a, Filistin'e sahip çıkılmadığı ve İsrail ile ticaretin devam ettiği gerekçesiyle yurttaşlar tepki gösterdi.
Bakanı protesto edenler, İsrail ile olan ticaretin durdurulması talebini dile getirdi.
Yurttaşlar İsrail ile ticaretin devam edilmesine tepki göstererek, "Bu kirli siyaseti sonlandırın, limanları siyonizme kapatın" sloganları attı.
Protestocular "Türk vatandaşı olarak size sitemkarız, Gazze üşüyor, Filistin aç, İsrail ile ticaret devam ediyor. Lütfen bu kirli siyasetin sonlandırın, limanlar siyonizme kapatılsın" diye tepkilerini dile getirdi.
Bakan Işıkhan protestoculara hiçbir açıklama yapmayarak hızlıca uzaklaştı.
Daha önce de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir mitinginde "Utanç ticaretini sonlandırın" yazan bir pankart açılmış ve söz konusu pankart protestocu ile alandan çıkartılmıştı.
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