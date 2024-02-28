Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Son Yazısı / Tüm Yazıları

Protesto kültürü!

28 Şubat 2024 Çarşamba

Fransız ve Hollandalı üreticilerin protesto eylemleri, Orta ve Doğu Avrupa’ya yayılıyor. Geçen ay içinde Paris sokaklarına saman balyaları bırakılmıştı, AmsterdamRotterdam yoluna binlerce litrelerce süt döküldü. Belçikalı sebze üreticileri Brüksel yolunda. Geçen hafta sonu Bask sınırındaki Fransızlar ucuz İspanyol şaraplarını taşıyan tankerleri sabote ettiler. Polonyalılar, Ukrayna’dan gelen tahıl yüklü treni durdurup ürünü yaktılar.

Niçin?

Çünkü yeni ekonomi politikalarının yarın öbür gün işsizliğe, çöküşe neden olacağını biliyorlar, ses yükseltiyorlar, siyasilerin üretimi desteklemeyi bırakıp savunma sanayisine ağırlık vermesine dur diyorlar. Ortak sorun, mazottaki sübvansenin kaldırılması, tarım ve hayvancılıktaki destek primlerinin azaltılması. Oluşabilecek arz-talep krizinin ithalatla geçiştirilmesi kararına karşılar.

Hollandalı bir çiftlik sahibi, TV’lere yaptığı açıklamada, “Eğer üretime devam edemez ve hayvanlarımızı kesersek ülke ekonomik krize girer” diyordu.

Ne kadar tanıdık görüntüler değil mi? Bizde bin beteri var yukarıdaki sorunların. Manisalı üzüm üreticisi ile İstanbul’da lüks dizel araç sahibi kişi, mazotu aynı fiyattan 45 TL’den alıyor. Hayvancılıkla uğraşan Edirneli çiftçiye doğru dürüst teşvik verilmediği için ürettiği sütü maliyetine ya da altına veriyor. Et üreticisi, garip garip ülkelerden getirilen ithal büyükbaşlar nedeniyle kepengi indirmek üzere.

Ama sesi çıkıyor mu çiftçinin, toprak sahibinin, üreticinin? Sendikalar ortalığı ayağa kaldırıyor mu?

Kooperatiflerin sesini duyan var mı? Örneğin “Konyalı üreticiyle Ankara’ya yürüyoruz” diyen birileri var mı? Yok! Çünkü korku iklimi hâkim Türkiye’de. Daha doğrusu, “Ya beraberiz ya hiçbirimiz” kültürü ne yazık ki Gezi Parkı eylemleri sonrası, sadece toplumsal etkinliklerde cılızca ses bulan bir slogan!

Yeri gelmişken; Almanya başta olmak üzere savunma sanayisine inanılmaz yatırım var Avrupa’da. Gerekçe malum; Rusya’nın Baltık ülkeleriyle çatışması halinde olası bir Avrupa-Rusya savaşı öncesi güçlenebilmek. Üstelik Trump’ın da yeniden ABD başkanı olup Kuzey Atlantik Paktı’ndan çekilme tehditi korku yaratmış durumda. Elbette bir de Yunanistan-Türkiye meselesi var. Geçen hafta satır arasında kaldı. Yunan Savunması Bakanı Dendias’ın F-16 ile attığı Ege turu ve sonrasında,

“Türklerin muharip uçak (Kaan) üretmesi endişe verici” açıklaması geçenlerde Erdoğan ile Miçotakis arasındaki yumuşamanın her iki taraf bağlamında da yeniden gözden geçirilmesine neden olacak.

ADLİYEDE NE OLUYOR?

Geçenlerde Danıştay, “FETÖ” soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen 450 hâkim ve savcı hakkında göreve iade kararı verdi. Ülkenin sinir uçları gerildi. HSK, Danıştay’ın “ak”ladığı 400’e yakın isim hakkında yeni inceleme başlattı; yarın öbür gün birileri “pardon” der. Yine anımsatalım; Hrant Dink soruşturmasıyla gündeme gelip Dilan-Engin Polat davasında çalışırken evinde dijital arama yapılan ve Erzurum’a tayin olan Gökalp Kökçü ile ilgili sorular henüz yanıt bulmadı, sudan sebeplerle özgür basına getirilen erişim engelleri de adliyedeki sıkıntılara tavan yaptırdı. Son olarak borsacı Nihat Özçelik hakkında İstanbul Başsavcılığı’nın başlattığı karma suçlamalarla ilgi haberlere 200 km uzaklıktaki bir mahkemeden, Sakarya’dan durdurma kararı gelmiş. Kimse oralı olmadı ama bir ara adalet sistemini kilitlemişti benzeri kararlar, birçok davanın seyrini etkilemişti. Bakalım, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç adliyelerdeki krizi nasıl çözecek?


HAKim HSK HSK kararnamesi HSK Teftiş Kurulu

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Protesto kültürü! 28 Şubat 2024
Özsermaye ekside! 22 Şubat 2024
Birkaç dolar için! 21 Şubat 2024

Günün Köşe Yazıları

Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Şeriat çığlıklarının ardında kimler var?
Olaylar Ve Görüşler
28 Şubat’tan bugüne - Cumhur Utku
Olaylar Ve Görüşler
Sivil tabipler ve sınır güvenliği - Doğu Silahçıoğlu
Olaylar Ve Görüşler
Deprem gerçeği unutulmamalı - Dr. Gamze AKKUŞ İLGEZDİ
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Firarlar kralı neden Beylikdüzü'ndeydi?
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Çiller-Miller!
Sinan Meydan
Sinan Meydan 3 MART DEVRİM KANUNLARI 100 YAŞINDA
Ataol Behramoğlu
Ataol Behramoğlu İnsanlar ve hayvanlar
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Protesto kültürü!
Öztin Akgüç
Öztin Akgüç Madenler kamusal maldır
Evin İlyasoğlu
Evin İlyasoğlu ‘At çıktı mı, yoksa kaçırdık mı?’
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Fatura İsmail Kartal’a çıkar

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Sizin için mi parti kurduk biz?' diyerek yurttaşla tartışan Akşener'in eski sözleri gündem oldu: 'CHP'li her aileden bir tanecik oy istiyorum'

'Sizin için mi parti kurduk biz?' diyerek yurttaşla tartışan Akşener'in eski sözleri gündem oldu: 'CHP'li her aileden bir tanecik oy istiyorum'
Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu
'Herhangi bir davet yapılmadı' demişti... Murat Kurum'dan canlı yayında 'U dönüşü': 'İmamoğlu bugün gelseydi koltuğu hazırdı'

'Herhangi bir davet yapılmadı' demişti... Murat Kurum'dan canlı yayında 'U dönüşü': 'İmamoğlu bugün gelseydi koltuğu hazırdı'
Sinem Kobal kardeşinin doğum gününü kutladı, görenler çok şaşırdı! Meğer Selena’da o da oynamış…

Sinem Kobal kardeşinin doğum gününü kutladı, görenler çok şaşırdı! Meğer Selena’da o da oynamış…
Meteoroloji açıkladı: 26 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 26 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
Formula 1’in yeni spikeri olacağı iddia edilen Gökhan Telkenar kimdir?

Formula 1’in yeni spikeri olacağı iddia edilen Gökhan Telkenar kimdir?
Yatırımcılar dikkat... Gram altında yeni zirve! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 26 Şubat 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat... Gram altında yeni zirve! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 26 Şubat 2024 altın fiyatları...
Resmi açıklama geldi: Galatasaray taraftarı için karar verildi!

Resmi açıklama geldi: Galatasaray taraftarı için karar verildi!