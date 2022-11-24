Bakan Kirişci: Hiç yağış olmazsa 4 aylık suyumuz var
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "İstanbul için bugün herhangi bir yağış olmasa da barajlarımızda 4 aylık ihtiyacımızı karşılayacak suyumuz var" dedi.
Tarım Varsa Hayat Var Projesi kapsamında 'Türkiye Tarım Politikaları Toplantısı' DSİ 14. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlendi.
Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci katıldı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kirişci "Bazı bölgelerimiz var geçtiğimiz yıllara göre barajlardaki doluluk anlamında uzun yıllar ortalamasının gerisinde bazıları da uzun yıllar ortalaması olmasa da önceki yıla göre daha yüksekte. İstanbul için bugün herhangi bir yağış olmasa da bizim barajlarımızda 4 aylık ihtiyacımızı karşılayacak suyumuz var. 2002'de tüm Türkiye'de depolarımızda tutabildiğimiz suyun miktarı 133 milyar metreküptü. Yusufeli Barajı da dahil olunca bu 185 milyar metreküpe çıkacak. 2003'e göre yüzde 40 gibi de bir artış olacak. Bizden çok yerel yönetimlere de iş düşüyor. Bazı şehirlerimizde kayıp oranı yüzde 45-55. Ankara için 8 aylık suyumuz var" dedi.
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