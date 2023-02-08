Bakan Koca: 10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki 10 ilde 77 sahra hastanesi kurduklarını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz.' diye konuştu.
Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor.''
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