Bakan Koca: 10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 15:38

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 15:38

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz.' diye konuştu.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor.''