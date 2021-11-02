Bakan Koca açıkladı: Üçüncü doz BioNTech aşısı için yeni açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü doz BioNTech aşısıyla ilgili konuştu.
Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü soz BioNTech aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
“Yarın Bilim Kurulu gündeminde olacak” diyen Bakan Koca okullardaki PCR testi sonuçlarıyla ilgili de, “Çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük” ifadelerini kullandı.
Turkovac aşısıyla ilgili de son durumu paylaşan Bakan Koca, “İhtiyaç olan 3 bin gönüllünün 1000’i şu anda tamamlandı. Vatandaşları gönüllü olmaya davet ediyorum” çağrısında bulundu.
TARAMA SONUÇLARI ÇIKTI
Bakan Koca okullarda PCR taraması sonuçlarıyla ilgili de, "Tarama sonuçları çıktı. Belli aralıklarla devam etmek istiyoruz. Taramalarda toplumda farklı olarak okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük. Tedirgin olunacak bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Okulların özellikle salgın sebebiyle kapalı olama ihtimalini vatandaşımız artık düşünmemeli bu sorulmamalı salgın okulların kapanma sebebi olmayacak" ifadelerini kullandı.
Yarın bilim kurulunun gündem konusu olacak. Orada ne zaman kimlerden başlayarak yapılması gerektiği tartışılır bilim kurulundan sonra açıklamayı yapmış oluruz yarın bilim kurulu gündeminde olacak.
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