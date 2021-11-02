Son dakika... Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı: İşte alarm veren 10 il

02 Kasım 2021 Salı, 15:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

Öte yandan, 16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin, "Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir." olduğu açıklandı.

Koca'nın paylaşımı şöyle:

16-22 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/bjAKPohW29 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2021

16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir. pic.twitter.com/oggTncEMp3 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2021

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