Son dakika... Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı: İşte alarm veren 10 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her 100 bin kişide koronavirüs vaka sayısının İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2021 Salı, 15:17
Son dakika... Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı: İşte alarm veren 10 il
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

Öte yandan, 16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin, "Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir." olduğu açıklandı.

Koca'nın paylaşımı şöyle:

AYRINTILAR GELİYOR...



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler