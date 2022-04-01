Bakan Koca'dan sağlık raporlarının süresine ilişkin açıklama
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), hastaların 30 Nisan 2022 tarihine kadar raporlarını yenilemeleri gerektiği, aksi halde bu raporların geçersiz sayılacağını ve raporlu ilaçların alınamayacağı yönündeki açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir" dedi.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hastanelerdeki başvuru yükünü azaltmak için "Sağlık Raporları Hakkında Alınan Tedbirler" konulu duyuru yayımlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuya ilişkin açıklama geldi.
Koca, "Pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler almıştık. Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli/süresiz, tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir. Gerekli resmi yazmışlar yapılmıştır" dedi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Geçerlilik süresi 1 Ocak 2020 tarihinde sonra sona ermiş süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş kişilerin raporlarının 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilmesi, her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvurularının karşılanması, maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemlerinin olağan şekilde sürdürülmesi, istirahat rapor işlemlerinin genel mevzuat hükümlerine tabi olağan dönemde olduğu şekliyle yürütülmesi uygun görülmüştür" ifadesini kullandı.
Pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler almıştık. Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli/süresiz, tüm SAĞLIK RAPORLARI YIL SONUNA KADAR GEÇERLİDİR. Gerekli resmi yazışmalar yapılmıştır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 1, 2022
Video Haberler
- Bitlis'te '6 metrelik' karla mücadele
- Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı
- Kahvehane tarandı: Yaralılar var
- Gaziantep’te 4 tüp patladı: Sokak savaş alanına döndü
- TEM'de otomobil, minibüse çarptı: 7 yaralı
- Kayseri'de yangın: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığa 6 yıl hapis
- İstanbul’da milyonluk gasp kamerada
- Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
- TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Zafer Partisi'nde istifa
- Eski rektör Şimşek memurluktan ihraç edildi
- Kurumlar vergisinde beyan dönemi başladı
- Babacan'dan Erdoğan'a tepki
- AKP'li 5 bakan yardımcısı çift maaşlı çıktı
- Kaç ton zehirli atık ithal edildi?
- HDP'li Canbaz'dan Soylu'ya 'mülteci çocuklar' sorusu
- 19 milletvekili için harekete geçildi
- Erdoğan'dan sosyal medyaya düzenleme sinyali
- Lider Filo'nun halka arzı başarıyla tamamlandı