Güldür Güldür'den 'Fahrettin Koca' skeci: 'Bana yaklaşma'
Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca taklidinin yer aldığı skeç sosyal medyada gündem oldu. Zombi salgınından konu edildiği oyunda, Koca'nın pandeminin bir döneminde yanındaki çalışana "Bana yaklaşma" dediği anlar da ekrana taşındı. Skeç, YouTube'ta 400 binden fazla izlendi.
Absürt komedi programı Güldür Güldür Show bu kez başka bir skeçle gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca taklidinin yer aldığı oyun, sosyal medyada gündem oldu.
'Zombi salgınından' bahsedilen skeçte, Bakan Koca'nın taklidi izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü. Oyunda, Koca'nın pandeminin bir döneminde yanındaki çalışana "Bana yaklaşma" dediği anlar da ekrana taşındı.
YouTube'ta da paylaşılan skeç, 400 binden fazla izlendi.
İşte Güldür Güldür ekibinin gündem olan o skeci...
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