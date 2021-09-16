Bakan Koca’nın ‘düşünmek istemediği’ sorunlar çözüm bekliyor

16 Eylül 2021 Perşembe, 10:48

Türkiye’de koronavirüse karşı aşılanma oranları artırılmaya çalışılırken, İstanbul’da 6 Eylül’de 3 hemşire, aşı olmayan kişileri aşı olmuş gibi gösterdiği için tutuklandı. Buna karşın 9 Eylül’de aşı kartlarında hile yapanlara ne gibi yaptırımlar uygulanacağı sorulan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi. Olacağını da düşünmek istemiyorum” dedi.

Koca, eylül başındaki Bilim Kurulu toplantısı sonrası aşı olmayan öğretmenlere ilişkin soruya da, “Aşılanmamayı düşüneceklerini düşünmek istemiyoruz” yanıtını verdi. Aynı basın toplantısında aşı zorunluluğu sorulan Koca, “Aşı karşıtlığı ifadesini kullanmak istemiyorum. Vatandaşımızın bir şekilde itiraz edebileceği, yaptırmak istemediği bir aşı olduğunu doğrusu düşünmek istemiyorum” dedi.

Ancak Koca’nın bu sözlerinden 9 gün sonra, aşı karşıtları İstanbul’da valilik izniyle miting yaptı.

‘İŞİNE GELMEYİNCE KISITLIYOR’

Genel Sağlık İş Başkanı Zekiye Bacaksız, Koca’nın pek çok konuda sorumluluk almaktan kaçındığını belirterek, “Pandemi sürecinin başından beri ciddi bir yönetim yok. Sadece günü kurtarmak, popülizm var” dedi. Kendilerinin basın açıklamaları nedeniyle ceza aldığını anımsatan Bacaksız, “İstanbul’un ortasında aşı karşıtları miting yapıyor ama iktidar işine gelmeyen etkinlikleri kısıtlanmaya devam ediyor. Bir basın açıklamasında bana sosyal mesafeden ceza verilmişti. O zaman lebalep kongrelere hiçbir şey yapılmadı. Böyle bir hukuk sistemi var mı?” sorusunu yöneltti.

'TEDBİR ALMALI'

“İktidardaki biri nasıl ‘düşünmek istemiyorum’ diyebilir?” ifadelerini kullanan Bacaksız, şunları kaydetti:

“Bütün yetki, veriler elinizde ama siz ‘düşünmek istemiyorum’ diyorsunuz. Bu sorumsuzluktur. Sağlıkta yetkiliyseniz, düşünmekten öte somut adımlar atmanız gerekir. Biz toplumsal bağışıklığın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Vatandaş toplumsal bağışıklığın gecikmesinin bedelini sağlığıyla, canıyla ödüyor. Bilimsel temele dayanmayan ve toplum sağlığını tehdit eden bu anlayışa karşı Sağlık Bakanı ‘düşünmek’ ve daha da ötesi ‘harekete geçerek’, gerekli bilimsel tedbirleri hayata geçirmek zorundadır” diye konuştu