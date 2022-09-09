Bakan Kurum: Asgari ücretli vatandaşlarımız maaşlarıyla ev alabilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeni sosyal konutlarımızı 81 ilimizde ve ilçelerimizde vatandaşlarımıza kazandırıyor olacağız. Gençlerimiz, emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz, asgari ücretli vatandaşlarımız aldıkları maaşla ev alabilecekler" dedi.
Türkiye'de yurttaşlar ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asgari ücretle bir ev alınabileceğini öne sürdü.
'Yüz Yüze Gönül Gönüle Aksaray' programı kapsamında bir otelde yurttaşlarla bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projeleri hakkında bilgi verdi.
Bakan Kurum, “4 gün sonra Cumhurbaşkanımız Türkiye’ye çok büyük bir müjde verecek. Bu müjde çerçevesinde de yeni sosyal konutlarımızı 81 il ve ilçelimizde vatandaşlarımıza kazandırmış olacağız. Burada gençlerimiz, emekli, şehit ve gazi yakınları ile emekli vatandaşlarımız olacak. Asgari ücretli vatandaşlarımız aldıkları maaş ile ev alabilecekler. Gençlerimiz okullarını bitirdiklerinde hayata atılacakları an yine bu sosyal konut projesinden yararlanabilecekler. 13 Eylül’de hem sosyal konut, hem de alt yapılı arsa vereceğiz. Alt yapılı arsa ile vatandaşlarımız bizim alt yapısını ile imar planını hazırladığımız bu arsalarda kendi evlerini yapabilecekler. Ülkemizde milyonlarca konutu müjdeleyen bir duruş var. Bu güne kadar 1 milyon 170 bin konut yapmış bir irade var” dedi.
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